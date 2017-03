Avslørte Trumps skatteligning for 2005

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Klokken 18.36 lokal tid på østkysten av USA, altså klokken 23.36 norsk tid tirsdag, sendte programleder Rachel Maddow i MSNBC ut en melding på Twitter.

«Breaking: Vi har Trumps skatteligning. I kveld. 21.00. MSNBC» sto det.

Før Maddow kom så langt som å fortelle hva USAs president Donald Trump betalte i skatt, hadde posten hennes fått 74.000 retvitringer og 106.000 likes på Twitter.

Skatteligningen var fra 2005, så MSNBC-journalisten vekket nok større forventninger enn hun var i stand til å innfri. Maddow hadde dessuten bare to av sidene.

Her er Twitter-meldingen:

BREAKING: We've got Trump tax returns. Tonight, 9pm ET. MSNBC.



(Seriously). — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) March 14, 2017

Tilsvar før reportasjen

Det var nok til å få Det hvite hus til å reagere – allerede før sending. Derfra ble det ifølge journalist Jim Acosta i CNN sendt ut en lang repons:

«Du vet at du er desperat etter seertall når du er villig til å bryte loven for å fremme en sak om to sider av en skatteligning fra over et tiår siden. Før herr Donald Trump ble valgt til president, var han en av de mest suksessrike forretningsmennene i verden, med et ansvar for sitt selskap, sin familie og sine ansatte om ikke å betale mer skatt enn juridisk nødvendig.

Når det er sagt, betalte herr Trump 38 millioner dollar selv etter at man tok med i betraktningen det store omfanget av nedskrivinger fra bygningsarbeid, på en inntekt på over 150 millioner dollar, samt titalls millioner dollar i andre skatter, sånn som salg og «exsise» skatter og arbeidsgiveravgift og hans ulovlig publiserte skatteligning beviser dette.

Til tross for dette betydelige skattebeløpet som ble betalt, er det fullstendig ulovlig å stjele og publisere skatteligninger. Den uærlige media kan fortsette å gjøre dette til en del av sin agenda, men presidenten vil fokusere på sin, som inkludere en skattereform som vil gagne alle amerikanere.»

Dette var altså pressemeldingen fra Det hvite hus.

Og den kom før Rachel Maddows sending startet. MSNBC leste også opp pressemeldingen fra president Trumps leir før hun avslørte at USAs nåværende president i 2005 betalte 38 millioner dollar i skatt, basert på en inntekt på 150 millioner dollar.

Ligningen viser også at Trump benyttet seg av et tidligere omtalt smutthull i loven som gjorde det mulig for ham å skrive fradrag for et tap på 196 millioner dollar i 1995 i skattebetalingen i flere år senere.

Fikk den tilsendt i posten

Scoopet kommer fra en annen reporter, gravejournalisten David Cay Johnston, som tidligere har vunnet pulitzerprisen. Han fortalte til Maddow at han fikk skatteligningen tilsendt i posten, og startet med en oppsiktsvekkende, men ikke helt urimelig teori.

- Det er fullt mulig at Donald Trump sendte meg dette. Det sleskete bildet av førstedamen liggende naken på en seng, kan ha kommet fra Trump. Han har lang historikk i å lekke informasjon hvis han tror at det kan være i hans egen interesse, sa David Cay Johnston, som driver nettsiden DCreport.org.

- Han lever i sin egen virkelighet. Han sier ting som ikke er sant, så motsier han seg selv. Jeg kan ikke utelukke at det er han som ga meg dette, la han til.

Skatteligningen for 2005 er selvfølgelig ikke like interessant eller relevant som senere års ligninger. Disse nekter Trump å utlevere. Han har gjentatte ganger unnskyldt seg med at myndighetene har bokettersyn, men han har likevel lov til å publisere sin egen skatteligning.

- Det må være noe som skjuler seg i skatteligningene hans. Jeg har jobbet med skattejournalistikk i 50 år. Min erfaring er at hver gang en politiker ønsker å skjule skatteligningen, har det vært fordi de har noe å skjule.

- Vi vet at Trump har gjort forretninger med de verste mafiabossene i New York, han har samarbeidet med russisk mafia. Så det er spesielt relevant for oss å spørre «hvor kommer pengene fra?».