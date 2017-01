ANNONSE

Den fire måneder gamle tigerjenta Elsa har flyttet inn i huset til et tysk ektepar etter at kattedyret ble avvist av sin egen mor.

Fire måneder gamle Elsa, en sibirtiger, ble født i et omreisende sirkus og avvist av sin egen mor under et stopp på øya Rügen. Nå har hun blitt adoptert av en tobeint mor.

– Det er en fulltidsjobb, på linje med å passe en baby, sier Monica Farell.

Hun driver sammen med ektemannen Saad Rose en dyrepark i Dassow i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, nær Lübeck. Elsa er innlosjert i ekteparets bolig.

Monica Farell på tur med tigerbabyen "Elsa" i Barendorf nær Dassow i nærheten av Lübeck.

– En løve og en tiger har allerede blitt oppdratt i huset vårt. Dyrene er som alle andre familiemedlemmer for oss, sier Saad Rose.

I mars skal Elsa flytte ut av enerommet hun har fått i boligen, og tilbringe tid i en innhegning i parken. Der får hun selskap. Ekteparets park er tilholdssted for 13 andre tigre og fem løver.

Sibirtigre regnes som verdens største kattedyr. Det er en truet dyreart, og i dag lever det flere sibirtigre i fangenskap enn i naturen. (©NTB)

Historien om tigerbabyen Elsa og fostermoren Monica Farell har smeltet hjerter i Tyskland.