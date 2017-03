BYTTER UT VÅPEN MED KOST: Avvæpningen, som foregår med FN-observatører til stede, er en viktig del av fredsavtalen som ble inngått mellom den venstreradikale geriljaen og regjeringen i Colombia i fjor høst. (Scanpix)

Avvæpningen av FARC er i gang

FARC-geriljaen i Colombia har begynt å levere fra seg våpnene etter over et halvt århundre med krig. Dermed begynner også overgangen til et politisk parti.