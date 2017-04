Bannon ut av USAs nasjonale sikkerhetsråd

ANNONSE

President Donald Trumps beslutning om å omorganisere NSC og fjerne Bannon innebærer ikke noen degradering av den omstridte rådgiveren, understreker kilder overfor Washington Post.

BBC skriver at Bannon fikk jobben for å holde et øye med Michael Flynn, som gikk av i februar, og at hans jobb i NSC derfor er gjort.

Til The Wall Street Journal sier Bannon at han ble satt i NSC for å deoperasjonalisere rådet etter at Susan Rize operasjonaliserte det under Obamas presidentperiode.

Ifølge en ny liste over deltakerne i den øverste komiteen i rådet er Bannon ute, mens forsvarssjefen og USAs øverste etterretningssjef er tilbake blant de faste medlemmene.

President Trump fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, mens forsvarssjefen mistet sin faste plass.

– Utnevnelsen av Bannon er et markant avvik fra alle tidligere nasjonale sikkerhetsråd i historien, sa den republikanske senatoren John McCain til TV-kanalen CBS da Bannon ble utnevnt i januar.

Bannon er tidligere redaktør for det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart. Nettstedet er anklaget for å spre muslimhat, jødehat og falske nyheter.