Den tidligere presidenten Barack Obama, og hans kone Michelle er i Fransk Polynesia, og benyttet sjansen til å kose seg med stjernevennene sine ombord den 138 meter lange Risin Sun yacht.

Ferierte med kjendisvenner



Sammen med Bruce Springsteen, Tom Hanks og Oprah Winfrey koste de seg i solen, langt unna Washington DC mas og kjas.

Nå har president Donald Trump har overtatt roret og, Obamas har tatt en lang og god ferie.

De siste månedene har inkludert turer til California for et par runder golf, New York for å se musikal på Broadway, og en middag med U2s Bono.

For to måneder siden var han også på øya Moskito som ligger i De britiske jomruøyene. Da var han invitert av industrimagnat Richard Branson, som eier den aktuelle øya.

Surfeglad Obama



- Stor ære å invitere Obama ned til BVI (De britiske jomfruøyer) og stor moro å utfordre president Barack Obama til en kamp i bølgene, skrev Branson på Facebook.

På sin blogg forteller Branson at like før Barack Obama ble president, hadde han surfet noen farlige bølger på Hawaii. Da han kom inn til land etter en spennende tur i bølgene, sa hans sikkerhetssjef til ham: - Dette blir siste gang du surfer på åtte år.

Og slik ble det. I åtte år har ikke den surfeglade Obama hatt muligheten til å leke seg i bølgene. Det gjorde Branson noe med. Du kan sjekke ut videoen under.