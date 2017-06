BBC: Politiet kjenner identiteten til gjerningsmennene i London

ANNONSE

I alt tolv personer er så langt pågrepet i forbindelse med terrorangrepet på London Bridge og Borough Market lørdag kveld.

Alle tolv ble pågrepet i Barking i Øst-London, der politiet slo til mot flere adresser søndag morgen. En av adressene var ifølge britiske medier bostedsadressen til en av gjerningsmennene. Her ble fire menn og en kvinne ble pågrepet. Kvinnen ble senere løslatt.

Ingen personer eller grupper har så langt tatt på seg skylden for angrepet.

Kritisk for 21 sårede

Minst sju mennesker ble drept og 48 er såret da tre menn gikk til angrep i det populære utelivsområdet Borough Market. Etter først å ha meid ned fotgjengere på broen, hoppet de tre mennene ut av bilen og angrep folk med kniver og macheter.

Sykehuskilder opplyser at tilstanden var kritisk for 21 av de sårede søndag.

Ifølge politiet tok det åtte minutter fra de første meldingene kom til de tre gjerningsmennene var skutt og drept.

Polititalsmann Mark Rowley opplyser at åtte politibetjenter avfyrte 50 runder med skudd mot gjerningsmennene. En sivilperson ble også truffet og ligger såret på sykehus. Tilstanden til vedkommende er ikke kjent.

May: «Ond islamisme»

Statsminister Theresa May manet til kamp mot militant islamisme da hun søndag uttalte seg om angrepet. Hun understreket at det foreløpig ikke er noe som tyder på at lørdagens angrep i London kan knyttes til angrepet i Manchester i mai og på Westminster Bridge i London i mars.

– Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam. Slik terror kan ikke bekjempes med militærmakt alene, sa May videre og tok til orde for strengere kontroll med internett.

– Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa statsministeren, som tok til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.

Ifølge May har britisk politi avdekket fem planlagte terroraksjoner de siste månedene.

London-boere sørger

Flere hundre mennesker samlet seg søndag ved sperringene rundt London Bridge og Borough Market for å sørge og vise sin respekt for ofrene.

– Vi er her for å fordømme angrepet, hedre ofrene og dele smerten til de pårørende som har mistet sine kjære, sier en mann. Mange la ned blomster og kort med påskrift, og tente lys.

Elizabeth O'Neill, mor til en av dem som ble såret, forteller til BBC at sønnen hennes var på en pub men hadde gått ut for å trekke luft da han plutselig ble angrepet.

– Angriperen sa «dette er for min familie, dette er for islam» og så stakk han sønnen min med kniv. Disse folkene sier de gjør det i Guds navn, noe som er en vits. De er barbariske og feige, sier hun.

Folk legger ned blomster og henger opp plakater med støtteerklæringer etter lørdagens angrep i London.

Nordmenn vitne til angrepet

Norske Linn Ellingsen og kjæresten satt på en pub i London da gjerningsmennene angrep folk på gaten rett utenfor.

– Det var noe av det verste jeg har opplevd. På et tidspunkt trodde vi at vi skulle dø, sier 28-åringen til TV 2.

Ellingsen forteller til VG at hun og kjæresten hadde møtt en venninne på puben Wheatsheaf da angriperne slo til. Hun forteller at folk begynte å barrikadere dørene inn til puben med øltønner og bord.

– Jeg så mennesker komme løpende og en mann som hogg etter en kvinne og mann med machete. Jeg vet ikke om han traff dem, men kvinnen falt ned på bakken før hun kom seg unna, forteller Ellingsen til Bergens Tidende.