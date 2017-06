ANNONSE

- Vi må stoppe ham så fort som mulig så ikke flere blir rammet, sier Jan Olsson i det svenske Nationellt bedrägericenter til Expressen.

BEDRAGER: Bedrageren fotografert i forbindelse med at han henter ut penger fra kontoen til et offer.

Flere eldre personer sør for Stockholm har anmeldt bedragerier der politiet har sporet handlingen tilbake til mannen på bildene. Olsson sier at det kan være langt flere som har blitt rammet.

Har holdt på lenge



- Det finnes et mørketall og det kan være stort. Hans tilnærming tyder på at dette er en person som kan teknikken, hvordan man villeder og hvilke hjelpemidler man bruker, sier Olsson.

Ved et tilfelle stjal mannen 14.000 kroner fra bankkontoen til en eldre dame. Pinnkoden hadde han trolig skaffet seg ved å stå bak henne i matbutikken. Deretter tok han kontakt med offeret ved å si at hun hadde mistet en pengeseddel.

BEDRAGER: Her står han ved en minibank og tar ur penger.

Skaper uoversiktlig situasjon



Når offeret tar ut lommeboken, sier han at det var en misforståelse og henter fram et kart for å be om hjelp med veien. I den uoversiktlige situasjonen med kartet som brettes opp, snapper han til seg kortet fra offeret. Deretter går han til en minibank og bruker kortet med koden han har sett i butikken.

– Jag kan garantere att dette er en seriekriminell og vi har ham på film. Dette er noe han har satt i system og gjort ganske lenge, sier Olsson til Expressen.

Hvis du har sett mannen, kan du ta kontakt med svensk politi på e-post tips@brottscentralen.se.