Begravelsen av sønnen har ventet i 16 år

I New York arbeides det fremdeles med å identifisere alle ofrene for angrepet på World Trade Center 11. september 2001.

NEW YORK (Nettavisen): Leon Smith var en av de 343 brannmennene som døde 11. september 2001, da totalt 2753 mennesker mistet livet i forbindelse med terrorangrepene i USA.

Fremdeles er det 1112 av de døde som ikke er identifisert. Derfor jobber forskere i New York City den dag i dag med å undersøke etterlevninger og beinfragmenter fra tusenvis av tonn med støv fra «Ground Zero».

Leon Smith er en av dem man ennå ikke har funnet.

- Jeg kan ikke engang begrave Leon, for jeg har ingen etterlevninger av ham, sier hans mor Irene til NBC New York.

Denne uka er det 16 år siden de tragiske terrorangrepene rystet en hel verden. Forrige måned klarte DNA-ekspertene for første gang på to år å identifisere etterlevninger etter et av ofrene. Det er foreløpig ingen planer om å legge ned arbeidet.

ET MINNESMERKE ved Ground Zero viser navnene på alle ofrene.

PRESIDENT Donald Trump talte under en minnestund hos Pentagon i Arlington 11. september 2017.

- Vår stå-på-vilje er like stor i dag som den var i 2001, sier assisterende direktør Mark Desire hos byens obduksjonskontor.

- Vi anser disse etterlevningene som hellige. Det er en ære og et privilegium å få jobbe med dette, mener han.

Leon Smiths mor er en av mange etterlatte som setter pris på innsatsen.

- Før eller senere kommer de til å finne Leons etterlevninger. Da kan jeg begrave min sønn.