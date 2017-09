Bernie Sanders prøver en frekk helsevariant

Senatoren introduserer nytt lovforslag som utvider Medicare og gir amerikanerne universell helseforsikring.

NEW YORK (Nettavisen): Det oppsiktsvekkende er at Sanders har støtte fra minst 15 senatorer fra det demokratiske partiet. Det er rekordhøy oppslutning på dette området, skriver The Washington Post.

Lovforslaget har fått navnet «Medicare for All», og har ingen mulighet til å bli stemt igjennom i den republikansk-styrte Kongressen, til tross for at republikanerne feilet med sitt eget forslag til helsereform.

Det interessante er at forslaget til Sanders støttes av mange av demokratene som man antar vil stille som presidentkandidater i neste nominasjonsvalg.

Sanders-forslaget vil dermed kunne bane vei for demokratene i neste valgkamp, selv om det ikke får gjennomslag nå.

Forslaget har potensial til å revolusjonere amerikansk helsepolitikk, gjennom å erstatte dagens Obamacare-ordning med et offentlig system som finansieres av høyere skatter.

- Det er i denne retningen landet må gå. Akkurat nå, hvis vi går bort fra et dysfunksjonelt, uøkonomisk, byråkratisk system og over til en rasjonell helsereform som garanterer dekning for alle på en kostnadseffektiv måte, er Medicare til alle eneste veien å gå, sier Sanders til The Washington Post.

Sanders tror at amerikanere flest vil godta å betale mer skatt dersom det betyr slutten for den konstante kranglingen mellom medisinprodusentene, forsikringsselskapene og kundene.

Mest sett idag