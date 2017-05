ANNONSE

Den britiske komikeren og skuespilleren James Cordon kom med en sterk hyllest av Manchester etter 2 terrorangrepet i under en Ariana Grande konsert i Manchester mandag kveld.

- Dette er hardt-pressete, sterke, stolte, omsorgsfulle mennesker med lokalsamfunnet som kjerneverdi, og hvis det er mulig, så vil Manchesters ånd bli enda sterkere denne kvelden, sier Cordon under The Late Show, og avsluttet sin sterke monolog med at vi «alle vil gå til sengs og holde våre kjære små enda litt hardere i natt».