Bil har kjørt inn i folkemengde i Boston - flere skadd

Minst ni skadd. Hendelsen var trolig en ulykke.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): En bil skal ha kjørt inn i flere mennesker i nærheten i Porter Street og Tomahawk Drive, øst i byen.

Ti personer skal være skadd, opplyser lokalt politi ifølge CNN.

Boston Globe skriver at de skadde er fraktet til sykehus i området, og politi og brannvesen er på stedet.

Ulykken skjedde da en taxisjåfør mistet kontroll over bilen, melder WBZ. Bilen kjørte inn i et område hvor sjåfører samles til lunsjpause.

Over 300 taxier var samlet på området, forteller CNN.

Føreren er en 57 år gammel mann, opplyser TV-stasjonen.

Ifølge reporter Cheryl Fiandaca fra WBZ anser politiet dette som en ulykke foreløpig.

#Sources: several other #taxi drivers on break suffered injuries as result of #EastBoston taxi crash #WBZ — Cheryl Fiandaca (@CherylFiandaca) 3. juli 2017

Car hits group of pedestrians near Boston's Logan Airport, a number of casualties reported - state police https://t.co/m8cV4a0DZI — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 3. juli 2017