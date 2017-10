Bildene av døende Sahar (1 mnd.) går verden rundt

Bildene setter fokus på en syrisk befolkning som lever under beleiring.

Bildet av den en måned gamle jenta Sahar Dofdaa gikk ut fra bildebyrået AFP mandag, og blir nå spredt verden rundt.

Dofdaa ble behandlet for underernæring av leger i Hamouria, som er en forstad til Damascus. Hun veide bare to kilo, og bildet viser at hun var svært underernært. Hun døde søndag.

Derfra tok foreldrene henne med for å begrave henne i byen Kafr Batna. Det var deres eneste barn.

- Barn i Ghouta sulter til døde i beleiringen til Bashar Al-Assad, skriver fotografen Amer Almohibany på Twitter.

Over 1.100 barn lider av akutt underernæring i Øst-Ghouta ved Damaskus, ifølge UNICEF.

Området er kontrollert av opprørere, men beleiret av regjeringsstyrker.

- Øst-Ghouta lider av den verste form for forbrytelse. Tusenvis av barn er i fare, og dersom det ikke starter en internasjonal bevegelse eller kommer et FN-initiativ for å løse dette, vil konsekvensene bli ekstremt farlige og Ghouta vil bli en humanitær katastrofe, sier aktivisten Raed Srewel ifølge AFP.

Hundrevis av barn er underernært



Den siste måneden har to babyer dødd som følge av for lite brystmelk, den ene ei jente på 34 dager, den andre en gutt på 45 dager.

– Mødre har ikke tilgang til mat av god kvalitet, noe som gjør dem svekket og ute av stand til å amme, sier talskvinne for FNs barnefond ( UNICEF), Monica Awad, til nyhetsbyrået AFP.

Hun opplyser at en undersøkelse i løpet av de tre siste månedene har vist at 232 barn lider av alvorlig akutt underernæring, mens ytterligere 882 barn lider av moderat akutt underernæring. Ytterligere 1.500 barn er i risikosonen, ifølge Awad.

Beleiret siden 2013

Sahars mor var for underernært til å gi henne brystmelk, og faren hadde ikke penger til morsmelkerstatning eller annen melk. Han jobber hos en slakter, men tjente knapt noen ting.

Det antas at opptil 400.000 mennesker fortsatt bor i Øst-Ghouta, som er ett av de siste opposisjonskontrollerte områdene i Syria. Det har vært beleiret av regjeringsstyrkene siden 2013, noe som har ført til mangel på mat og medisiner. Det som finnes, blir smuglet inn og selges til svært høye priser.

Hjelpekolonner har sjelden sluppet inn i Øst-Ghouta, som tidligere var et rikt jordbruksområde.

Den 23. september slapp en hjelpekolonne med mat og medisiner inn i området, ifølge FN. Den hadde nødhjelp til om lag 25.000 mennesker, men det var ikke nok til å dekke behovet til alle barna, opplyser Monica Awad.

