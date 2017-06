ANNONSE

Over 50 kvinner har de siste årene stått fram og anklaget Bill Cosby for overgrep som strekker seg tilbake til 1960-tallet. De fleste av sakene er foreldet, og det er kun en av anklagene som skal prøves for retten.

Konkret handler saken mot 79-åringen om et overgrep som skal ha skjedd i komikerens hjem i 2004. Cosby anklages for å ha dopet ned Andrea Constand med vin og piller og deretter misbrukt henne seksuelt.

Cosby og Constand kom til forlik i et sivil rettssak i 2006, men saken ble gjenopptatt i fjor da nye bevis kom fram. 79-åringen innrømmet å ha gitt kvinnen noe han beskrev som allergimedisin før de hadde samleie, i den sivile saken.

ANKLAGET: Skuespiller Bill Cosby skal ha forgrepet seg på en rekke kvinner.

TV-stjernens advokater har en rekke ganger forsøkt å få saken henlagt. Under rettssaken mandag vil forsvarsadvokat Brian McMonagle be en hukommelsesekspert om å utfordre Constands anklager, som han mener «ikke er noe annet enn vage minner».

Samtidig vil påtaleansvarlig Kevin Steele få muligheten til å tilkalle en annen av kvinnene som har anklaget Cosby for overgrep. Dette for å peke mot at 79-åringens behandling av Constand er en del av et kjennetegnende mønster.

Den aktuelle kvinnen har anklaget Cosby for å ha begått overgrep mot henne i 1996 på et hotell i Los Angeles. (©NTB)

