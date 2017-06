Bill Cosbys forsvar tok bare 6 minutter

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Den voldtektsanklagede TV-stjernen Bill Cosby er for tiden i retten i Norristown i Pennsylvania, hvor han forsvarer seg mot anklager om at han dopet ned og begikk et seksuelt overgrep mot Andrea Constand for 13 år siden.

Mandag var tiden kommet til forsvaret. Det tok oppsiktsvekkende nok bare seks minutter, melder The Washington Post.

Forsvarsadvokat Brian McMonagle innkalte bare ett vitne, en politietterforsker som bekreftet at en politirapport eksisterer. Det var alt.

Dette står i sterk kontrast til aktoratet, som innkalte tolv vitner spredt over fem dager.

Nå gjenstår kun avslutningsinnleggene, før juryen kan starte sine diskusjoner om hvilken konklusjon som skal trekkes.

Mandag fikk salen for første gang selskap av Bill Cosbys kone Camille. De to har vært gift i over 50 år, men hun var ikke til stede under rettssaken i forrige uke.

Bill Cosby fikk sitt gjennombrudd med TV-serien «I Spy» fra 1965 til 1968 og var ifølge Store norske leksikon den første afroamerikaneren som både innehadde hovedrollen i en amerikansk TV-serie og som vant en Emmy for dette.

Han er mest kjent for «The Cosby Show», en komiserie som var enormt populær både i USA og Norge. De siste sesongene av denne serien var han datidens best betalte skuespiller noensinne.