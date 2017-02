ØNSKER OMKAMP: Tony Blair (t.v.), her sammen med utenriksminister Børge Brende (H) under et besøk i Norge, vil ha omkamp om brexit Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Blair maner til kamp mot brexit

Britenes tidligere statsminister Tony Blair maner til kamp mot brexit og oppfordrer britene til å gjøre opprør mot beslutningen om å forlate EU.