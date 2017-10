Ble advart: - Hun fortalte at vi alle skulle dø

En kvinne forteller at hun ble advart, og forlot countryfestivalen bare minutter før masseskytingen startet.

Den 21 år gamle kvinnen forteller til Sky News Live at de ble advart om skytingen fra en kvinne og en mann som sto ved siden av dem under konserten.

Siste: Politiet melder at over 20 drept og 100 skadd i Las Vegas-skyting. Politiet tror at angrepet ble utført av en «ensom ulv», som nå er drept.



Politiet sier at de har identifisert gjerningsmannen, og at de søker etter en kvinnelig følgesvenn han var med, samt to biler med Nevada-skilt.

- Jeg vet ikke om hun sa det for å advare oss, eller for å si at vi alle skulle dø og at hun var en del av det, sier kvinnen til Sky News Live.

Kvinnen som fortalte henne dette, var på konserten sammen med en annen mann. Den 21 år gamle kvinnen beskriver dem som helt vanlige mennesker med latinamerikansk utseende. De ble ført vekk av vakter, fordi kvinnen hadde trakasserte publikummere ved å si at de alle skulle dø.

Hendelsen gjorde altså at 21-åringen forlot konsertområde.

- Vi var ikke der da skytingen skjedde. Vi dro 10 - 15 minutter før. Vi hadde akkurat kommet inn på hotellrommet da det skjedde, forteller en 21 år gammel kvinne som feiret bursdagen sin på Countryfestivalen Route 91 Harvest i Las Vegas søndag kveld.

Det finnes foreløpig ingen informasjon som kan bekrefte eller avkrefte om kvinnen som advarte om skytingen, faktisk kjente til det som skulle skje.

I Sky News' direktesending kan du se intervjuet med kvinnen.

