Blogger anklager Aye for planlagt hijab-protest

SAS som nektet Aye Alhassani (23) jobb fordi hun ikke ville jobbe uten hijab, var en stor nyhetssak i Sverige i forrige uke. Også Nettavisen omtalte saken.

Svenske Expressen skriver nå om den borgerlige bloggeren og debattanten Rebecca Weidmo Uvell, som mener at Alhassani egentlig ikke var på jakt etter jobb, men gjennomførte et velregissert plott for å styrke hijabens posisjon i Sverige. Hun har publisert sine funn her.

Alhassani avviser påstandene som konspirasjonsteori.

Mener det var planlagt

I Sverige pågår det en kampanje kalt «Rätten til våra kroppar», som kjemper for at det ikke skal være noen restriksjoner knyttet til hijab i Sverige.

UVELL: Rebecca Weidmo Uvell er en borgerlig debattant og blogger. Hun skriver bloggen Rebecca Weidmo Uvell og lager podcasten Borgarbrackor.

26. april fikk saken om Aye Alhassani mye omtale i de ledende svenske mediene.

28. april får Aye Alhassani, alias Aye Valdés, gratulasjoner på Facebook-siden til «Rätten til våra kroppar»: - Bra opinionsarbeid.

Alhassani svarer: «WE MADE IT!!!! Nu ska det delaaaas så det ryker!!!!».

30. april forteller hun til svenske SVT at hun ikke har søkt flere jobber, og at hun har fått mange jobbtilbud, men at hun har sagt nei til alle sammen.

- Nå vil jeg fokusere på denne saken i stedet for. Det er det viktigste nå.

Hun er nå administrator for den nylagde FB-gruppen «Bojkotta SAS».

Avviser kritikken



Til Expressen avviser Aye Alhassani at det hele var planlagt:

- Jeg orker ikke mer. Det føles som om det kommer flere og flere konspirasjonsteorier.

- Da dette skjedde, ville jeg selvfølgelig at det skulle få oppmerksomhet, fordi det i min verden er problematisk at vi har kommet dit at tildekte kvinner må velge mellom hijab og jobb. Derfor oppmuntret jeg folk til å spre budskapet. Hva er feil med det?