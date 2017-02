Bondevik stoppet på USA-grensa: - Hvilket rykte ønsker dere at USA skal ha?

ANNONSE

- Hvilket rykte ønsker dere at USA skal ha i utlandet? spør Kjell Magne Bondevik amerikanske ABC News etter at han onsdag ble stoppet på Dulles internasjonale flyplass utenfor Washington DC.

Det var TV 2 som først om talte saken. Bondevik var i Washington for å delta på en frokostbønn der blant andre USAs president Donald Trump talte.

- Overrasket og provosert



- Det gikk en times tid. De begynte å spørre meg hvorfor jeg hadde vært i Iran og hva jeg skulle i USA. Det burde jo ikke være noen grunn til å frykte en tidligere statsminister som har vært på offisielt besøk i landet flere ganger, sa han til TV 2.

PASS: Det står tydelig i passet til Kjell Magne Bondevik at han er tidligere statsminister i Norge.

- Jeg ble overrasket og jeg ble provosert, sier han til ABC News og forteller at han i sin tid besøkte både president Bill Clinton og president George W. Bush i Det hvite hus.

Bondevik ble forklart at han ikke ble stoppet på grunn av Trumps restriksjoner, men på grunn av en lov som Barack Obama signerte i 2015.

Stoppet av Obama-lov



Norge er blant 38 land der innbyggerne ikke trenger visa for å komme inn i USA. Det såkalte Visa waiver programmet (VWP) sier at hvis man nylig har reist til for eksempel Iran, så trenger man likevel visa.

Bondevik var i Iran i 2014 der han snakket under en menneskerettighetskonferanse.

- Det har aldri vært et problem tidligere, sier Bondevik til ABC News og legger til at dette ikke var hans første reise til USA, etter at han var i Iran. Bondevik forklarer at hans kontor ble forsikret av Den amerikanske ambassaden at han trengte bare passet og en elektronisk reiseautorisasjon.

De ansvarlige på Dulles sier til ABC News at en times venting for å bli klarert ved grensekontrollen ikke er spesielt lenge.

