FUNNET ETTER 18 ÅR: Jacksonville Sheriff Mike Williams snakker under pressekonferansen fredag, der de fortalte at Kamiyah Mobley er funnet i live og frisk, etter at hun som nyfødt ble bortført fra Jacksonville sykehus for 18 år siden. Foto: Bob Mack (AP)

Bortført jente funnet i live etter 18 år

Ei jente som ble bortført fra et sykehus i Florida kort tid etter at hun ble født, er funnet i live etter 18 år.