- Dette blir vanskelige uker for Storbritannia og også mer krevende enn vi hadde håpet, sier Norges utenriksminister Børge Brende i en kommentar til valgresultatet i Storbritannia. Her er han under et besøk hos utenriksminister Boris Johnson i London i fjor. Foto: Johan Falnes (NTB scanpix)

Brende: – Dette blir vanskelige uker for Storbritannia

– Dette blir vanskelig for Storbritannia, sier utenriksminister Børge Brende (H) etter de konservatives valgnederlag.