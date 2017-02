Brende: – Mindre sannsynlig at French benådes

* Joshua French, født 7. april 1982, er norsk og britisk statsborger. Han ble kjent med Tjostolv Moland da de begge tjenestegjorde i Telemark Bataljon. De to startet et sikkerhetsselskap i Uganda etter at de forlot Forsvaret.

* French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. French ble pågrepet 9. mai mistenkt for drapet. To dager senere ble også Moland pågrepet. Begge nektet straffskyld.

* 8. september 2009 ble de to funnet skyldig og dømt til døden for drap, drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og forsøk på å danne et kriminelt forbund. Begge anket dommen.

* Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte dem begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund, men bare Moland ble dømt for selve drapet.

* De to nordmennene anket ikke dødsdommen videre, i håp om å få fortgang i en soningsoverføring til Norge.

* Før jul i 2011 ble de to overført til det militære fengselet Ndolo i Kinshasa.

* Norske myndigheter har flere ganger vært i samtaler med kongolesiske myndigheter, med det mål å få overført nordmennene til Norge.

* 18. august ble Tjostolv Moland (32) funnet død i fengselscellen han delte med French. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

* 6. desember ble Joshua French tiltalt for å ha drept kameraten.

* Fredag 31. januar holdt aktor, oberst Katende Nkulu, sin prosedyre. Han la ned påstand om livsvarig fengsel for Joshua French.

* Tirsdag 4. februar holdt forsvarer Marie André Mwila sin prosedyre, der han ba om at French må frifinnes.

* Onsdag ble French dømt til livstid i fengsel for overlagt drap på Moland. Ankefristen er fem dager.

