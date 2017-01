Brende: Afghanistan-ambisjonene var for høye

ANNONSE

Ambisjonene var for høye da Norge gikk inn i Afghanistan, sier utenriksminister Børge Brende (H). Men han mener det var riktig å gå inn selv om viktige mål aldri ble nådd.

– Norge og våre allierte gikk inn i Afghanistan med høye ambisjoner. Noen har vært for høye, flere er justert i løpet av engasjementet, sa Brende da han redegjorde for Norges over 15 år lange, pågående engasjement i Afghanistan tirsdag.

Et regjeringsoppnevnt utvalg slår fast at Norge bare delvis nådde målet om å forhindre at Afghanistan ble et arnested for internasjonal terror og ikke lykkes i å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat.

Fakta: Afghanistan-konflikten

Taliban-regimet i Afghanistan ble styrtet høsten 2001, da vestlige styrker med USA i spissen hjalp en allianse av krigsherrer og opprørsgrupper til makten i Kabul.

Store vestlige styrker rykket inn i landet. På det meste var over 150.000 utenlandske soldater i Afghanistan. Tross dette har Taliban styrket sin stilling siden 2006.

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i landet ved utgangen av 2014 og overlot ansvaret for sikkerheten til afghanske styrker.

Krigen hadde da kostet minst 16.000 sivile afghanere livet. Flere tusen afghanske soldater og politifolk og rundt 3.500 utenlandske soldater, blant dem ti norske, var drept.

USA og NATO har beholdt 12.000 soldater i landet for å drive opplæring og veiledning av afghanske styrker. Samtidig har Taliban vært på frammarsj. (Kilde: NTB)

Brende deler denne oppfatningen, men legger vekt på alliansen med USA som avgjørende.

– Det er lett å glemme hvilke sjokkbølger angrepet på USA den 11. september 2001 sendte gjennom verden. Norge hadde både en formell forpliktelse i henhold til Nato-pakten og en moralsk forpliktelse til å stå ved USAs side etter terrorangrepene på USA i 2001, sier han.

Utvalget slår også fast at Norge i stor grad oppnådde målet om å være en god alliert. (©NTB)

Norges bidrag i Afghanistan

Norge har siden 2001 brukt over 20 milliarder kroner på bistand og militær innsats i Afghanistan. 11,5 milliarder har vært brukt til militære formål og 8,4 milliarder til sivile.

Over 9.000 nordmenn tjenestegjorde i Afghanistan fra 2002 til 2014.

Ti norske soldater har mistet livet under tjeneste i landet.

Hovedinnsatsområdene har vært utdanning, godt styresett og landsbygdutvikling.

Norske styrker hadde ansvaret for provinsen Faryab fra 2004 til 2012. Store områder i provinsen er i dag kontrollert av Taliban.

(Kilder: UD/FD, NTB)