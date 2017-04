Brende ser ingen framtid for Assad i Syria

ANNONSE

– Assad har ingen framtid i Syria, sier Brende til NTB.

– Vi må få på plass en politisk løsning for Syria. Den inneholder ikke Assad. Han har ansvaret for bruk av tønnebomber og kjemiske våpen mot sitt eget folk. En leder som har begått denne typen brudd på folkeretten og krigens regler, har ingen framtid når man skal finne politiske løsninger i Syria. Det er Norges mening. Det har vi ment lenge, sier Brende.

Han deltok onsdag på EUs store Syria-konferanse i Brussel. Der ble det på nytt diskusjon om hvilken rolle Assad skal spille den dagen krigen er over i Syria.

Mener verden mangler ryggrad

Kritikken mot Assad har fått fornyet kraft etter meldingene om bruk av giftgass i et angrep i Khan Sheikhoun tirsdag morgen.

Les: SOHR: Minst 58 drept i gassangrep i Khan Sheikhun nordvest i Syria

Les også: Russland støtter ikke FN-resolusjon om Syria-angrep

Angrepet burde ikke komme som noe sjokk, sa Libanons statsminister Saad Hariri da han ankom til Syria-konferansen.

– Verden lar Assad-regimet gjøre dette. Det som bør sjokkere oss, er hvordan stadig flere barn dør, mens verden bare ser på, sa han.

Selv nekter regimet i Damaskus for å stå bak, men Hariri er ikke i tvil.

– I dag kommer alle hit til Brussel for å holde tale. Jeg mener det syriske regimet holdt sin tale i går. Dessverre er det ingen som har ryggrad nok til å gjøre noe med det, sa han.

EU vil la syrerne avgjøre

EUs standpunkt er at det er urealistisk med fred i Syria så lenge Assad blir sittende, men at det må være opp til syrerne selv å avgjøre saken. Finner partene i konflikten en løsning som alle kan godta, vil EU støtte denne.

Det hvite hus har på sin side meldt at det ikke lenger er noen prioritet for USA å få fjernet Assad.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har derimot gått hardt ut.

– Jeg kan simpelthen ikke forestille meg hvordan Bashar al-Assad kan bli sittende ved makten etter alt har gjort, sa Johnson da han møtte pressen i Brussel sammen med Brende og flere andre ministre.

Anslagsvis 400.000 mennesker er drept i krigen i Syria, påpekte Johnson.

– Assad står ansvarlig for det aller meste av denne slakter-regningen. Du må gå langt bak i historien for å finne en tyrann som har blitt sittende under slike omstendigheter, sa han.

Strid om skyld

Gassangrepet ble hengende som en mørk sky over konferansen, der Norge var medarrangør. Ifølge ubekreftede opplysninger fra eksilgruppen SOHR ble 72 mennesker drept i bombingen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder at enkelte ofre har vist symptomer som kan tyde på at de er blitt utsatt for nervegass, og det samme gjør Leger Uten Grenser.

FNs generalsekretær António Guterres kaller angrepet en krigsforbrytelse, men mener det er for tidlig å si sikkert hvem som utførte det. Russland hevder den giftige gassen lekket ut da et av opprørernes våpenlagre ble truffet i et syrisk flyangrep.

Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskoles mediegruppe mener det er lite sannsynlig at russernes teori er riktig. Han viser til at det er få eksempler på at opprørere har brukt så effektive våpen tidligere.

– De gangene de har brukt kjemiske våpen, har dødeligheten vært langt mindre, sier Slensvik til NTB.