Brenner kraftig i et skip med norsk last ved Gran Canaria

Det brenner i et skip med 40.000 tonn kunstgjødsel fra Norge sør for Gran Canaria. Brannen har vart i flere dager.

Brannen, i skipet MV Chesire, startet i et lasterom. Ingen personer skal ha blitt skadd, og mannskapet på 24 er evakuert med helikopter, skriver Canariajournalen.

Avisen La Provincia opplyser at skipet ble nektet å legge til i Las Palmas, og er nå i drift over 100 kilometer sør for ferieøya.

Den giftige røyken innebærer ikke noen helsefare for befolkningen på øya, forsikrer Luis Molina, den spanske regjeringens representant på Kanariøyene, til Europa Press.

Ifølge avisen Canarias 7 er sju teknikere, som er spesialister på denne type branner, leid inn av rederiet for å slukke brannen.

Skipet er lastet med 40.000 tonn kunstgjødsel fra Yara i Porsgrunn, som skulle fraktes til Thailand, skriver Canariajournalen. (©NTB)