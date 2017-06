Brexit-leder Nigel Farage i FBIs søkelys

ANNONSE

Den tidligere lederen for ytre høyre-partiet UKIP er interessant for FBI på grunn av sine kontakter både med nøkkelpersoner i Trumps valgkampstab og WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange, som han besøkte i Ecuadors London-ambassade i mars, skriver avisa Guardian.

WikiLeaks offentliggjorde i fjor store mengder eposter som var til skade for valgkampen til Hillary Clinton. Ifølge tidligere CIA-direktør Jim Brennans vitnemål i Kongressen mistenkes WikiLeaks for å ha samarbeidet med Russland og russiske hackere som skaffet informasjonen til veie.

Les også: FBI bekrefter at de etterforsker Trumps påståtte bånd til Russland

Les også: CNN: - FBI har informasjon som tyder på samarbeid mellom Trump-leiren og Russland

Ikke anklaget



Farage er ikke anklaget for å ha gjort noe ulovlig, men når en person blir av interesse for FBI, er det fordi han kan ha informasjon om saker som er under etterforskning og derfor kan bli etterforsket.

Ifølge en av Guardians kilder er Farage interessant fordi han står folk i Trumps organisasjon nær som er i søkelyset i saken om mulig russisk påvirkning av valget i USA i fjor.

- Flest treff



– Om man ser på forbindelsen mellom Russland, WikiLeaks, Assange og Trumps folk er Nigel Farage den personen som får flest treff, sier kilden.

– Han er midt i disse forbindelsene. Han dukker opp hele tiden. Det er mye søkelys på ham, sier han videre.

Blant annet pekes det på hans kontakt med Roger Stone, en av Trumps nærmeste rådgivere, som har innrømmet at han har hatt kontakt med Guccifer 2.0, en hacker amerikansk etterretning mener er en agent for Russland.