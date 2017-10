Britisk avis fikk mystisk telefon minutter før John F. Kennedy-drapet

Vi sitter igjen med flere spørsmål enn svar etter at flere JFK-filer ble offentliggjort.

NEW YORK (Nettavisen): Mange mennesker verden rundt ventet spent på torsdagens offentliggjøring av tidligere hemmeligstemplede dokumenter tilknyttet drapet på John F. Kennedy i 1963.

Offentliggjøringen ble en nedtur, ettersom CIA overtalte president Donald Trump til å holde igjen rundt 300 dokumenter, som nå er hemmeligstemplet i ytterligere seks måneder.

Blant de 2800 dokumentene som ble lagt ut på nasjonalarkivets sider klokken 01.30 norsk tid natt til fredag, var det likevel en del interessante ting.

- JFK-filene blir offentliggjort med forsiktighet. Til slutt vil det være stor åpenhet. Det er mitt håp at bortimot alt blir offentliggjort, skriver Trump på Twitter fredag.

Drapet på John F. Kennedy har vært gjenstand for konspirasjonsteorier helt siden det skjedde. Det vil nok fremdeles være tilfelle.

Blant dokumentene som ble offentliggjort nå, finner vi informasjon om en mystisk telefonsamtale:

«Den britiske etterretningstjenesten (MI-5) har rapportert at det klokken 18.05 den 22. november kom en anonym telefonoppringning til Cambridge i England, til en seniorreporter hos Cambridge News. Innringeren sa bare at Cambridge News-reporteren burde ringe den amerikanske ambassaden i London for å få noen store nyheter, og så la innringeren på».

LEE HARVEY OSWALD snakker med media idet han føres inn til avhør på en politistasjon i Dallas etter drapet på president John F. Kennedy.

Det oppsiktsvekkende med denne samtalen er at den fant sted 25 minutter før president Kennedy ble skutt. Reporteren informerte politiet, som igjen kontaktet MI-5, etter at det ble kjent at Kennedy var skutt.

«Cambridge-reporteren har aldri mottatt en telefonsamtale av denne typen og MI-5 opplyser at han er kjent for dem som en solid og lojal person uten sikkerhetsbrister», fortsetter CIA-dokumentet, som er datert 26. november 1963.

Innringeren kan muligens ha vært en venn av Lee Harvey Oswald fra Grimsby, skriver The Daily Telegraph, som legger til at det er blitt hevdet at telefonsamtalen kom fra den britiskfødte sovjetiske spionen Albert Osborne.

Cambridge News omtalte ikke telefonsamtalen i 1963, opplyser Telegraph. Det kan skyldes at CIA fikk reporteren til å love å holde tett om den.

Mest sett siste uken