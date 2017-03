Britisk cruiseskip ødela unikt korallrev i Indonesia

ANNONSE

Cruiseskipet Caledonian Sky er på 4.200 tonn og hadde 102 passasjerer og et mannskap på 79 ombord da det 4. mars gikk på grunn midt i korallrevet utenfor øya Kri i øygruppen Raja Ampat øst i Indonesia.

Skipet måtte taues bort av en annen båt før det kunne fortsette reisen.

Uopprettelig



Ulykken har ødelagt 13.500 kvadratmeter korallrev, og prisen for å restaurere det vil kunne bli på opptil 16,2 millioner dollar, tilsvarende 140 millioner kroner, ifølge marinbiologen Ricardo Tapilatu ved Papua universitet.

Indonesiske myndigheter mener at skadene er uopprettelige.

– Ødeleggelsen av Raja Ampat-korallrevet, som naturen brukte hundrevis av år på å utvikle, skjedde på mindre enn en dag. Det er rett og slett umulig å gjenopprette den delen av Raja Ampat. Fisk som vanligvis ble sett i området, har nå forsvunnet, het det i en uttalelse fra departementet for maritime saker tirsdag.

ØDELAGT: Indonesiske myndigheter har sendt ut bilder av ødeleggelsene, som skal koste 140 millioner kroner.

Populært reisemål



Raja Ampat-øyene øst i Indonesia har lenge vært et svært populært reisemål for dykkeentusiaster og personer som liker å reise utenfor allfarvei. Øygruppen består av hundrevis av små palmedekkede øyer og er omringet av et korallrev med et eksepsjonelt antall dyre- og plantearter.

Den lokale turistindustrien har vært rasende etter ulykken.

– Hvordan kunne dette skje? Var det en tolvåring ved roret? lyder en av meldingene på Facebook-siden til Stay Raja Ampat.

Cruiseskipet befinner seg nå ved Filippinene. Det forlot Indonesia før skadene etter grunnstøtingen var utredet.

10 prosent



Miljøvernere og forskere håper å redde 10 prosent av verdens korallrev. Resten ventes å dø som følge av global oppvarming og lokal miljøødeleggelse.

– Noen av de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringene skjer ute av syne. Hvis vi ikke gjør noe raskt, ventes det at 90 prosent av korallrevene vil forsvinne innen 2050, sa New Yorks tidligere ordfører Michael Bloomberg da en rednings-plan ble lansert i februar.

Tropiske koraller rammes stadig oftere av såkalt bleking, som skyldes varmere vann og forurensing. I mange tilfeller ender blekingen med at korall-organismene dør.

– Den beste forskningen forteller oss at vi bare vil ha 10 prosent igjen. Men la oss sørge for at de 10 prosentene har best mulig sjanser til å overleve, sier professor Ove Hoegh-Guldberg ved universitetet i Queensland i Australia.

Overfiske, forurensning og aktiviteter på land bidrar til å ødelegge miljøet i verdenshavene. Bildet viser verdens største rev, Great Barrier Reef.

Korallrevene ødelegges

Ulykken i Raja Ampat skjer samtidig som forskere for andre år på rad varlser at Great Barrier Reef utenfor østkysten av Australia er rammet av en undersjøisk hetebølge, som gjør stor skade på verdens korallrev.

I den første inspeksjonen som er foretatt fra luften i år ble det konstatert skadde eller døende koraller fra nord for Ingham til området utenfor Cairns i Queensland, en strekning på nær 25 mil.

– I år er det oppdaget mer koralldød i den midterste delen av revet, som unngikk alvorlige skader fjor, heter det i en uttalelse fra Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Fakta: Fakta om korallrev

* Korallrev er grunner eller forhøyninger på havbunnen som består av kalkstrukturer bygget av virvelløse koralldyr. * Levende koralldyr sitter ofte festet til formasjoner som stammer fra skallene til for lengst døde dyr. Å danne et stort rev kan ta mange tusen år. * Verdens tropiske korallrev på grunt vann dekker til sammen et område på størrelse med halve Frankrike. * Svært mange typer fisk og andre arter lever på revene som koralldyrene bygger. 25 prosent av alle arter i havet anslås å leve på eller ved korallrev. * Mange hundre millioner mennesker får dekket deler av matbehovet sitt av fisk som lever på eller nær korallrev. * Blir vanntemperaturen for høy, kan tropiske koraller miste fargen. Fenomenet kalles korallbleking og skyldes at koralldyrene kvitter seg med alger som de er avhengige av for å overleve. * Verdens største korallrev, Great Barrier Reef utenfor østkysten av Australia, er mer enn 200 mil langt. Revet regnes som verdens største struktur laget av levende organismer. (Kilder: NTB, Store norske leksikon, Havforskningsinstituttet)

Større enn Italia

David Wachenfield, som har ansvaret hos havparkoppsynet for å redusere skadene på barriererevet, sier at omfanget av skadene avhenger av været lokalt de nærmeste dagene.

– Først og fremst vil ikke all den skadde korallen dø. Som vi så i fjor, kan skader og dødelighet variere mye i havparken på 344.000 kvadratkilometer – et område større enn Italia, sier han.

Dette er første gang det gigantiske revet ikke har hatt et par år på seg til å hente seg inn igjen mellom hver skadesesong. Ifølge forskerne tar det normalt fem år for et rev å komme fullt tilbake etter å ha blitt rammet en gang.

Ukjent farvann

– Vi har observert at motstandsdyktigheten til å tåle påkjenninger hos disse korallene er svekket. Vi beveger oss nå inn i ukjent farvann, sier Neal Cantin i det australske havforskningsinstituttet.

Cantin legger til at koralldøden er en kraftig advarsel om at det må gjøres mer for å bremse den globale drivhuseffekten.

I fjor steg temperaturene i området med opp til 4 grader celsius i flere uker, noe som førte til skader på 90 prosent av revet, den verste naturskaden på Great Barrier Reef i manns minne.