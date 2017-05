ANNONSE

Mark Rowley, som leder det britiske politiets anti-terrorarbeid, forsikret torsdag kveld at Storbritannia nå jobber tett med de andre landene i etterretningssamarbeidet Five Eyes. USA deltar i dette samarbeidet.

Rowley la til at britene har fått nye «forsikringer», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere samme dag sa en kilde med kjennskap til saken at politiet i Manchester hadde sluttet å dele opplysninger om terroretterforskningen der med USA.

Årsaken er at amerikanske tjenestemenn etter alt å dømme har lekket informasjon om etterforskningen til mediene.

The New York Times trykket torsdag åstedsbilder fra Manchester Arena, der 22 mennesker ble drept av en selvmordsbomber mandag. Ett av bildene, som åpenbart er tatt av politiets etterforskere, viser blant annet det som skal være utløsermekanismen til bomben som ble benyttet, samt restene av den blå ryggsekken bomben skal ha vært skjult i.

Det var også amerikanske medier som først offentliggjorde navnet til den antatte selvmordsbomberen Salman Abedi, en opplysning britene hadde delt med USA.

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd la ikke skjul på at hun var «irritert» over lekkasjen. Hun gjorde det helt klart overfor Washington at noe slikt «ikke må skje igjen», noe det åpenbart likevel gjorde.

Dette har bidratt til å undergrave etterforskningen, ifølge politiet i Manchester.

Storbritannias statsminister Theresa May tok opp saken med USAs president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Brussel torsdag.

