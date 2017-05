ANNONSE

En stor del av nettverket bak mandagens terrorangrep i Manchester er nå pågrepet, mener britisk politi.

Lederen for det britiske antiterrorpolitiet, Mark Rowley, sier det har vært gjort store framskritt i etterforskningen.

Rowley føyer til at det sannsynligvis vil komme flere pågripelser. Så langt er åtte menn i alderen 18 til 38 år pågrepet i etterkant av mandagens terrorangrep i Manchester, der 22 personer ble drept.

Den britiske innenriksministeren Amber Rudd opplyste tidligere fredag at myndighetene fortsatt anser trusselnivået som kritisk. Rowley oppfordrer imidlertid publikum til å «gå ut som planlagt og hygge seg».

Han sier til BBC at politiet har vurdert sikkerheten ved over 1.300 arrangementer over hele landet, og at folk kan være 100 prosent sikre på at de gjør alt som kan gjøres for å beskytte dem.

(©NTB)