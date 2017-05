Brøt ut panikk på Arndale Centre

Klokka 12.30 meldte BBC-reporter Dan Johnson at politiet evakuerer kjøpesenteret Arndale i Manchester.

- Noen løper, noen gråter, melder BBC-reporteren i en tweet.

SISTE: 23 år gammel mann pågrepet

Rundt klokken 13.00 ble senteret åpnet igjen, altså kort tid etter det ble evakuert.

Det er fortsatt uklart hva som var grunnen til evakueringen. En ambulanse har forlatt stedet, men det er ukjent hvorfor ambulansen var der.

LES OGSÅ: Desperate mødre og familier etterlyser savnede i sosiale medier

Et vitne skal ha fortalt BBC at det ble hørt skudd. Det har også kommet meldinger om at en mann skal være arrestert, men vedkommende skal ikke ha vært tilknyttet mandagens terrorangrep.



- En mann har blitt arrestert på Arndale Cantre. Vi tror ikke han er tilknyttet gårsdagens angrep, skriver Greater Manchester Police på Twitter.

Se video:

Police evacuate the area around the #Manchester #Arndale centre. The BBC's Dan Johnson says some people are running, some in tears pic.twitter.com/U7AgppDtal