Katalanske ledere siktet for opprør

Sparket før helgen. Siktet for opprør mandag.

Det opplyser spansk påtalemyndighet mandag.

Den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont og flere medlemmer av hans regjering er siktet for oppvigleri, underslag og «opprør».

Les også: Madrid sparker Catalonias politisjef

Katalanske ledere, som kollektivt ble sparket fra jobben før helgen, har oppfordret sine tilhengere til å utøve «demokratisk opposisjon», uten at det er helt klart hva dette vil innebære. Mange frykter at ikke alt vil gå rolig for seg.

Les også: 300.000 marsjerte for et samlet Spania i Barcelona

Formelt skjedde maktoverføringen lørdag, da Madrid-regjeringen publiserte en kunngjøring om at den katalanske regjeringen var avsatt.

Mest sett siste uken