ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Obduksjonen av Star Wars-stjernen Carrie Fisher viser at skuespilleren hadde både kokain, heroin og ecstasy i kroppen da hun kollapset 23. desember i fjor.

Hun segnet om på et fly, noe som førte til at flyet nødlandet for å få henne raskest mulig til sykehus. Der døde hun fire dager senere.

Det er uvisst om narkotikaen bidro til dødsfallet. Rettslegen sendte fredag ut en pressemelding om at Fishers dødsfall blant annet var forårsaket av søvnproblemer.

- Min mor kjempet mot narkotikaavhengighet og mental sykdom hele livet. Til slutt døde hun av det. Hun var bevisst åpen om de sosiale stigmaene rundt sykdommene sine i hele sitt arbeid. Hun snakket om skammen som plager folk og deres familier, når de konfronteres med disse sykdommene. Jeg kjenner min mor, hun ville ha ønsket at hennes død oppfordret andre til å være åpne om sine problemer og oppsøke hjelp, sier hennes datter Billie Lourd ifølge The New York Daily News.