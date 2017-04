ANNONSE

Bildet over ble lagt ut på Facebook av Aarhus Universitetshospital fredag. Få dager tidligere hadde Carsten Flemming Hansen blitt lagt inn på sykehus. En utposing på hovedpulsåren på magen hadde sprukket, og fordi Carsten var for syk til å bli operert, var det bare et spørsmål om tid før han ville dø av indre blødninger.

Derfor ba Carsten om å få sitte ute på verandaen mens livet ebbet ut. Hans siste ønske var en sigarett og et glass hvitvin.

Sykehuset skriver at i denne situasjonen fikk røykeforbudet vike for Carstens siste ønsker. Derfor ble han fraktet ut på verandaen der han fikk nyte solnedgangen med røyk, et glass vin og familien.

Posten har blitt utrolig populær. I skrivende stund er innlegget om sykehusets behandling av en døende mann delt 3400 ganger, mottatt 52.000 likes og fått 1800 kommentarer.

En av dem skriver: - Det var god stil. Dere (sykehusansatte) gjør et godt arbeid og blir takket alt for lite. Takk for det dere gjør og god tur Carsten - håper du kom avsted med et smil om munnen og ro i hjertet.

- Det er min kjære far som er på det skjønne bildet. Mange takk for alle fine kommentarer. Det varmer mer enn dere tror, skriver datteren til innlegget.





Har du fått med deg ukens «Det store intervjuet»?





Se også: