Catalonias leder nekter å etterkomme Madrids frist – setter hardt mot hardt

Catalonias regionsleder vil ikke føye seg etter den spanske regjeringens krav. Spanias statsminister vil iverksette prosessen som opphever selvstyret.

Spanias statsminister Mariano Rajoy vil lørdag holde et regjeringsmøte for å iverksette prosessen som opphever Catalonias selvstyre, oppgir en tjenestemann.

Saken oppdateres.

Meldingen om at Spania vil presse på for å frata Catalonia selvstyret, kommer etter at den katalanske regionlederen nektet å svare på et spansk ultimatum om å skrinlegge uavhengighetplanene.

I stedet skrev Carles Puigdemont et brev der han sier at regionalforsamlingen kan komme til å erklære uavhengighet hvis regjeringen i Madrid ikke vil forhandle men i stedet fratar regionen selvstyret.

Regjeringen i Madrid hadde gitt ledelsen i Catalonia frist til torsdag klokka 10 med å skrinlegge uavhengighetsplanen.

Spanias statsminister Mariano Rajoy i parlamentet onsdag.

Dersom regionens president Carles Puigdemont ikke gjør dette, vil spanske myndigheter med henvisning til grunnlovens paragraf 155 helt eller delvis frata Catalonia selvstyret, lød beskjeden fra regjeringen.

I et brev til Spanias statsminister Mariano Rajoy torsdag framholder Puigdemont at han ønsker en dialog med Madrid.

– Hvis regjeringen insisterer på å avvise dialog og fortsetter med undertrykkelse, vil parlamentet i Catalonia kunne fortsette, hvis den ser det som passende, å stemme over en formell uavhengighetserklæring, skriver Puigdemont.

Brevet betyr at Puigdemont for andre gang i løpet av en uke nekter å føye seg etter ultimatumet fra Madrid om å gi tydelig beskjed om at regionen ikke har erklært seg uavhengig.

Konfliktens kjerne er en folkeavstemning om uavhengighet som regionale myndigheter gjennomførte 1. oktober, og som spanske sentralmyndigheter erklærte for å være grunnlovsstridig.

