Catalonias regionpresident Carles Puigdemont utsetter uavhengighetserklæringen – ønsker dialog

Regionpresidenten forsøker å roe ned konfliktnivået, og vil forhandle med Spania.

Tirsdag holdt Puigdemont talen det var knyttet stor spenning til. Regionpresidenten har flere ganger uttalt at han vil følge valgloven, som sier at en at en erklæring om selvstendighet må komme innen 48 timer etter at den katalanske valgkommisjonen kunngjør et flertall for løsrivelse.

Omringet av et kraftig sikkerhetsoppbud ventet et folkehav utenfor parlamentsbygningen i Barcelona spent på Puigdemonts tale. De fikk se en avventende regionpresident.

– Forholdet mellom Spania og Catalonia har ikke fungert på flere år, og noe må gjøres, sa Puigdemont, som valgte å ikke gjøre som han tidligere har varslet, nemlig å gå inn for katalansk uavhengighet nå.

Advarte

Folkeavstemningen 1. oktober endte med et flertall for uavhengighet, men valgdeltakelsen var lav, ikke minst på grunn av spanske myndigheters hardhendte forsøk på å bruke politi til å stanse den.

Både regjeringen i Madrid og lederne i en rekke EU-land har gått ut og advart i til dels sterke ordelag mot en uavhengighetserklæring. Spanske myndigheter mener folkeavstemningen var ulovlig, og statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia.

EUs president Donald Tusk oppfordret tidligere tirsdag katalanske myndigheter til ikke å kunngjøre en avgjørelse som vil gjøre dialog umulig.

– La oss alltid søke det som forener oss, skrev Tusk på Twitter.

Vil roe ned

Splittelsen både i det katalanske og spanske samfunnet har økt som resultat av uavhengighetsstriden, og begge sider i konflikten har de siste dagene holdt store demonstrasjoner.

Puigdemont tok til orde for å redusere spenningsnivået og roe ned den spente situasjonen.

– Alle har et ansvar for å deeskalere situasjonen, sa han.

– Ikke internt

Regionpresidenten slo i talen fast at spørsmålet om katalansk uavhengighet ikke lenger er noe internt spansk anliggende, men en sak for Europa.

STORT ENGASJEMENT: Konflikten mellom Spania og Catalonia skaper en spent situasjon.

Regionpresidenten nevnte også de store demonstrasjonene, og slo an en forsonende tone.

– Vi er en del av det samme samfunnet. Vi blir ikke enige om alt. Demokrati og fred er eneste vei videre, og dialog er nødvendig, sa Puigdemont.

Han kritiserte samtidig spanske myndigheters håndtering av folkeavstemningen sterkt.

