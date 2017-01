Charleston-drapsmann dømt til døden

ANNONSE

Juryen brukte tre timer på å komme fram til straffeutmålingen, og ifølge Justisdepartementet er han den første personen til å få dødsstraff for hatkriminalitet i tråd med føderal lovgiving.

Roof ble i forrige måned funnet skyldig på 33 tiltalepunkter, inkludert drapet på ni svarte kirkegjengere i Charleston i juni 2015. Han representerte seg selv i rettssaken mot ham.

22-åringen satt sammen med de andre i kirken under en bibeltime i nesten en time før han tok opp en pistol av sekken sin og begynte å skyte rundt seg. Han ropte også rasistiske fornærmelser. Seks kvinner og tre menn ble drept, mens tre mennesker kom fra det med livet i behold.

Roof har selv forklart at han skjøt fordi han hatet svarte mennesker. Han håpet at drapene ville starte en rasekrig eller føre til et nytt raseskille i USA.

I stedet førte ugjerningen til at sørstatsflagget ble fjernet fra delstatsforsamlingen i South Carolina etter å ha vært i bruk i 50 år.

Roof har ved flere anledninger latt seg avbilde sammen med flagget i et rasistisk manifest. (©NTB)