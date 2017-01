Chelsea Manning benådes av Obama

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Chelsea Manning var en analytiker i forsvarets etterretning da hun i 2010 lekket militære og diplomatiske hemmeligheter til WikiLeaks.

Blant annet fikk WikiLeaks tilgang til en video som viste et opptak av et angrep i Bagdad som ble utført av et amerikansk militærhelikopter, der flere sivile ble drept, inkludert to journalister fra nyhetsbyrået Reuters.

Slippes fri 17. mai

Manning ble dømt til 35 års fengsel. Dette er den desidert lengste straffen som er tildelt en person i USA for lekkasjer.

Tirsdag offentliggjorde president Barack Obama at Manning benådes og løslates om fem måneder, skriver The New York Times.

Chelsea Manning het opprinnelig Bradley Manning, men skiftet navn dagen etter dommen og opplyste at hun ønsker å gjennomgå hormonbehandling for å skifte kjønn.

Manning slippes ut 17. mai.

Ingen nåde for Snowden

Edward Snowden, den andre velkjente amerikanske varsleren, kan ikke regne med å bli benådet. Både Manning og Snowden hadde søkt om benådning.

- Chelsea Manning er en som gikk igjennom den militære kriminalprosessen, ble funnet skyldig og dømt for sine lovbrudd, og som erkjente at hun hadde handlet galt. Herr Snowden flyktet inn i armene til en motstander og har søkt tilflukt i et land som inntil nylig gjorde et bevisst forsøk på å undergrave vårt demokrati, sier pressesekretær Josh Earnest i Det hvite hus.

Ifølge The Associated Press benådet president Obama tirsdag 64 personer, samt reduserte straffene til 209 andre som sitter i fengsel.