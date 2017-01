ANNONSE

Brennan mener også at Donald Trump mangler full forståelse av hvilken trussel Russland utgjør for USA, og at den påtroppende presidentens «preik og tvitring» ikke er i nasjonens interesse.

- Spontanitet er ikke noe som beskytter nasjonale sikkerhetsinteresser. Derfor må han forstå, at når han snakker og reagerer, så kan det få store konsekvenser for USA, sa han.

I et intervju på morgen-talkshowet «Fox News Sunday» sier Brennan at de nasjonale sikkerhetsspørsmålene Trump møter etter at han blir innsatt som president på fredag ikke er «om ham».

- Jeg tror Mr Trump må forstå at å frita frita Russland for ulike tiltak som er gjort de siste årene, er en vei han må være veldig, veldig forsiktig med, sier Brennan.

Brennan tilføyde at den påtroppende presidenten må forstå at «han kommer til å ha en mulighet til å gjøre noe for vår nasjonale sikkerhet i motsetning til å snakke og å tvitre». Slik spontanitet er ifølge CIA-sjefen, ikke i landets sikkerhetsinteresser.

