Clinton-leiren kritiserer James Comey

NEW YORK (Nettavisen): Bare elleve dager før presidentvalget i desember sendte FBI-direktør James Comey et brev til åtte kongresspolitikere med beskjed om at det hadde dukket opp nye e-poster med tilknytning til Hillary Clinton, som kunne være relevante i etterforskningen av Clintons bruk av privat e-postserver mens hun var utenriksminister i USA.

Nyheten kom som en bombe i valgkampinnspurten og mange mener at Comey med dette bidro til å avgjøre valget til fordel for Donald Trump, som nå er president i USA.

Mandag startet Kongressen en høring for å finne svar på i hvilken grad Russland bidro til å påvirke utfallet av presidentvalget i november. Under denne høringen fortalte FBI-direktør Comey at man allerede i juli i fjor satte i gang en etterforskning av hvorvidt Trump-leiren har konspirert med Russland i forbindelse med dette valget.

Dette er første gang han bekrefter denne etterforskningen offentlig.

Ikke uventet oppleves dette som provoserende for Hillary Clinton-leiren. Hennes tidligere pressesekretær Brian Fallen er blant dem som kommenterer dette på Twitter.

- Det er fair å spørre hvorfor han ikke mente at velgerne fortjente å vite dette, skriver Fallon.

MISFORNØYD: Brian Fallon reagerer på at James Comey holdt Trump-etterforskningen skjult før valget, mens han offentliggjorde Clinton-etterforskningen.

Russia probe that Comey confirmed was, as best we can tell, in effect before Nov 8. Fair to ask why he didnt think voters deserved to know — Brian Fallon (@brianefallon) March 20, 2017

Focus on leaks meant to serve same purpose as Trump allegation about wiretapping: distract from possible collusionhttps://t.co/Kf5WHfHCmY — Brian Fallon (@brianefallon) March 20, 2017

Fallon påpeker også at Comey ikke ba om tillatelse fra justisdepartementet, hvor FBI er underlagt, før han offentliggjorde etterforskningen av Clinton. Comey uttalte i dag at han innhentet tillatelse fra justisdepartementet før han bekreftet etterforskningen av eventuelle Trump-koblinger til Russland.

Clintons tidligere pressesekretær mener også at republikanerne under høringen forsøker å tåkelegge alvoret av høringen gjennom å fokusere mest på lekkasjene fra sikkerhetsbyråene enn på den mulige innblandingen fra Russland.