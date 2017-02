CNN: - Kellyanne Conway har fått TV-karantene av Det hvite hus

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I flere måneder var Kellyanne Conway den mest synlige talspersonen for Donald Trump her i USA. Hun var ofte på flere TV-kanaler daglig for å tale hans sak.

Det har ikke alltid gått bra.

Trøblete

Hun ble latterliggjort for frasen «alternative fakta», som hun brukte for å forklare at pressesekretær Sean Spicer insisterte på at det var flere mennesker til stede ved innsettelsen av Donald Trump som president nå i 2017 enn det var da Barack Obama ble innsatt i 2009, noe bilder enkelt avslører som usant.

Hun har også servert uttalelser som er direkte motstridende sammenlignet med uttalelser fra andre talspersoner for Det hvite hus – som da Conway forklarte at general Michael Flynn på eget initiativ trakk seg fra stillingen som Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet, mens pressesekretær Sean Spicer forklarte at det var Trump som hadde bedt Flynn om å gå av.

Konsekvensen ble at CNN og andre TV-kanaler takket nei til å ha Kellyanne Conway som intervjuobjekt fordi hun fremsto som lite troverdig.

Konsekvensen ble også en mye omtalt sketsj i humorprogrammet «Saturday Night Live», som tok utgangspunkt i filmklassikeren «Basic Instinct» for å visualisere at Conway var desperat etter å komme på TV.

- Tilbake onsdag

Nå har hun ikke gitt et TV-intervju siden starten av forrige uke. CNN melder at kilder i Det hvite hus forteller at Conway ble satt i TV-karantene.

TV-kanalens kilder sier at president Trump og hans rådgivere innså at hennes opptredener gjorde mer skade enn nytte.

«Hun holder seg ikke til budskapet», sier en kilde til CNN.

Kellyanne Conway kommenterte opprinnelig ikke saken overfor CNN, men etter at kanalen publiserte en nettartikkel om karantenen, tok hun kontakt og sa at hun skal opptre på Fox News onsdag kveld, altså natt til torsdag norsk tid.

- Jeg er blitt invitert på show hver dag, inkludert to søndagsshow. Jeg forsøker å fokusere på andre deler av min portfolio, sier Conway ifølge CNN.