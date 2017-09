USA vurderer å skyte ned raketter som sendes opp fra Nord-Korea, uavhengig om de truer USA eller ikke, melder CNN.

En høytstående kilde i den amerikanske regjeringen opplyser til kanalen at de nå diskuterer om trusselen fra de nordkoreanske rakettene er så stor at USA uansett burde skyte dem ned.

Japan begynte tirsdag å utplassere enda et rakettforsvarssystem på øya Hokkaido, opplyser japanske tjenestemenn til AFP. Fra før er et system av typen Pac-3 utplassert på en annen del av øya.

Diskusjonen om muligheten for å skyte ned raketter, har imidlertid stort sett handlet om tilfeller der rakettene truet USA eller landets allierte direkte. Landets leder Kim Jong-un har nylig truet med å angripe den amerikanske øya Guam i Stillehavet.

Amerikanske tjenestemenn har lenge holdt fast ved at alle muligheter er på bordet for å møte trusselen fra Nord-Korea, også militære. De fleste analytikere mener imidlertid at risikoen for enorme tap av menneskeliv ved et nordkoreansk motangrep mot Sør-Korea er for stor til at USA kan risikere et direkte militært angrep på landet.

– Nord-Korea tøyer med vilje strikken så langt det lar seg gjøre, uten å gå over en slags grense de selv mener vil gjøre dem sårbare, sa USAs forsvarsminister Jim Mattis da han møtte pressen mandag.

