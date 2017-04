ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Barack Obama skal mandag ved 18-tiden (norsk tid) snakke under et arrangement for unge ledere hos universitetet i Chicago.

Dette er første gang han uttaler seg offentlig etter at Donald Trump overtok som president i USA 20. januar.

Obamas opptreden kommer samme uke som Trump runder 100 dager i Det hvite hus.

CNN rapporterer at den 44. presidenten ikke har planer om å kritisere Trump uoppfordret, men at han ifølge en kilde nær Obama er bestemt på å svare ærlig på hva han mener om politiske spørsmål om Trump, dersom han blir spurt.

Obama brenner fremdeles for Obamacare, utenrikspolitikk og klimaendringene, forteller en rådgiver.

300 studenter fra universiteter i Chicago og omegn er invitert på arrangementet. Obama vil dele scenen med seks studenter og ha en dialog med gruppen. Det er ikke ventet at han vil svare på spørsmål fra salen.