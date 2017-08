Colombias president erklærte tirsdag at den 50 år lange krigen mot geriljagruppen FARC er over og at avvæpningen av opprørene er ferdig.

FN har overvåket avvæpningsprosessen som ble avsluttet med ankomsten til de siste lastebilene med våpen fra den revolusjonære geriljagruppen FARC.

– Når våpnene er lagt ned er konflikten virkelig over, og en ny fase begynner i livet til vårt land, sa president Juan Manuel Santos i en seremoni i Pondores, et avsidesliggende område i delstaten Guajira nord i Colombia.

Fra 1. september skal den tidligere geriljaen bli en lovlig, politisk bevegelse.

