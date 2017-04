JORDRAS I COLOMBIA: Over 112 personer er døde, og mer enn 200 personer er skadd etter et jordras i Colombia. Et ukjent antall personer er også savnet. Foto: Ho (AFP)

Colombias president: Minst 112 døde etter at elv gikk over sine bredder

Minst 112 personer er døde etter at en elv ved byen Mocoa sør i Colombia gikk over sine bredder, opplyser landets president.