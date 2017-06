Comey sier Trump ba om lojalitet og spurte om han ville fortsette som FBI-sjef

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Den tidligere FBI-direktøren James Comey skal torsdag vitne for Senatet i forbindelse med deres høringer om Russlands påvirkning av presidentvalget i USA.

Det er knyttet en enorm spenning til dette vitnemålet, etter flere avisoppslag om at president Trump skal ha forsøkt å påvirke Comey til å avslutte etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som mistenkes for å ha hjulpet Russland.

Allerede onsdag ble Comeys innledende bemerkninger offentliggjort. Der kommer det fram at Trump ba Comey om lojalitet.

«Presidenten sa «Jeg trenger lojalitet, jeg forventer lojalitet». Jeg rørte meg ikke, sa ingenting, endret ikke ansiktsuttrykk på noen måte i løpet av den pinlige stillheten som fulgte. Vi bare så på hverandre i stillhet. Deretter gikk samtalen videre».

I et nytt møte i Det hvite hus, denne gang i Det ovale kontor 14. februar, tok president Trump igjen opp Michael Flynn med den daværende FBI-direktøren. Comey opplyser at Trump spurte om han «kunne finne en måte å avslutte» etterforskningen av Michael Flynn på.

«Han er en bra mann. Jeg håper du kan avslutte dette», sa Trump ifølge Comey.

Senatets etterretningskomité har publisert åpningsinnlegget til Comey på sin nettside.

- Hvis dette ikke er innblanding i en etterforskning, vet jeg ikke hva som er, sier CNN-kommentator David Chalian.

30. mars skal Trump ha tatt en telefon til Comey hos FBI, hvor han ifølge Comey beskrev Russland-etterforskningen som «en mørk sky» som påvirket hans mulighet til å styre landet.

«Han fortalte at han ikke hadde noe å gjøre med Russland, han hadde ikke vært involvert med horer i Russland, og hadde alltid antatt at han ble overvåket når han var i Russland. Han spurte hva han kunne gjøre «for å bli kvitt skyen».

Comey sier at han svarte at FBI etterforsket saken så raskt de kunne.

11. april skal Trump igjen ha kontaktet Comey over telefon. Denne gang spurte han – og dette er altså ifølge Comeys vitnemål – om FBI-direktøren kunne «få ut ord» om at Trump personlig ikke var under etterforskning. Trump påpekte angivelig da at «han hadde vært svært lojal» overfor Comey.