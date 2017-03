ANNONSE

Forsiden har skapt debatt tirsdag, og på sosiale medier er det helt tydelig at dette blir sett på som svært smakløst av den britiske tabloid-avisen.

«To mektige kvinnelige ledere, og DETTE er tittelen?!», skriver Huffington Post.

Viktig toppmøte-fokuserte på leggene



Artikkelen refererer til et møte i Glasgow mellom Skotlands førsteminister Nicola Sturgeons, og statsminister i Storbritannia Theresa May.

Sturgeons ønsker å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. Problemet er bare at også den britiske regjeringen i London må gi grønt lys for folkeavstemningen, noe som var årsaken til møte mellom de to.

Bakgrunnen for Sturgeons ønske er den utbredte skotsk misnøyen med Storbritannias løsrivelse fra EU.

Forbanna på Twitter



At avisen da fokuserte på kvinnenes smekre ben har satt sinnene i kok på Twitter.

The 1950s called and asked for their headline back.#everydaysexism https://t.co/s1W1XfhrhN — Ed Miliband (@Ed_Miliband) March 27, 2017

It's 2017. Two women's decisions will determine if United Kingdom continues to exist. And front page news is their lower limbs. Obviously pic.twitter.com/AMp0YvtISa — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) March 27, 2017

Moronic! And we are in 2017! pic.twitter.com/LTGEZdtNo3 — Harriet Harman (@HarrietHarman) March 27, 2017

Try to imagine being the editor who looked at this and thought “this is a good idea” (via @hendopolis).pic.twitter.com/EqG11UJJ7n — James O'Malley (@Psythor) March 27, 2017