Danmark fengslet sørkoreansk kvinne sentral i korrupsjonsskandale

Chung Yoo-ra (20) sitter nå varetektsfengslet i Aalborg som følge av at sørkoreanske myndigheter har krevd henne utlevert. Hun er datteren til Choi Soon-sil, som er pågrepet og siktet for å ha brukt sitt nære vennskap til Sør-Koreas avsatte president Park Geun-hye til å presse selskaper for store summer.

Ifølge Weekendavisens korrespondent i Seoul, Markus Bernsen, begynte skandalen da medstudenter til 20-åringen begynte å stille spørsmål ved hvorfor hun ikke møtte opp til timene eller avleverte oppgaver ved et anerkjent universitet i Seoul.

– Det viste seg at hun hadde kommet inn uten å ha karakterene som trengtes. Og da det gikk opp for dem at hennes mor, Choi Soon-sil, kjente den sørkoreanske presidenten, ble det en mindre skandale, sier Bernsen.

Fant fortrolige dokumenter

Det var dette som fikk sørkoreanske journalister til å grave i forholdet mellom Choi og presidenten, en sak som etter hvert har utviklet seg til en kjempeskandale som har ført til at en demokratisk valgt president for første gang er blitt stilt for riksrett i Sør-Korea.

Chung ble pågrepet av dansk politi 1. januar etter tips fra sørkoreanske journalister som sporet henne opp etter at hun dro til Tyskland sammen med moren. Derfra hadde hun reist videre til Danmark.

– Da Chung Yoo-ra stikker av til Tyskland sammen med moren, etterlater de en datamaskin på morens kontor, som en TV-journalist får tak i. Her finner de mange fortrolige dokumenter, og det er der presidenten for alvor blir innblandet, og saken vokser seg stor, sier Bernsen.

Penger til hestekjøp?

Sørkoreanske myndigheter forsøker nå å finne ut hvor pengene som Choi mistenkes for å presset selskaper for, har tatt veien. En antakelse er at de har gått til Chungs ridekarriere og kjøp av hester.

Moren hennes har hele tiden bedyret sin uskyld og vil ikke samarbeide med politiet. Park måtte tirsdag møte til avhør, og først onsdag morgen forlot hun påtalemyndighetens kontor, uten et ord til pressen. Forklaringen hennes er ennå ikke kjent.

– Nå er presidenten avhørt, man har fengslet moren, og Samsungs styreleder er fengslet og avhørt. Så mangler man kun å høre fra Chung Yoo-ra. Og det opptar mange at hun fortsatt befinner seg i Aalborg, sier Bernsen.

Den danske riksadvokaten besluttet i forrige uke at Chung kan utleveres til Sør-Korea, men avgjørelsen er anket. Utleveringssaken innledes i Aalborg 19. april.

