Danmark har hasteinnført en skjerping av tiggerforbudet - straffes nå med to ukers fengsel

Et bredt flertall i Folketinget bestående av regjeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har nettopp vedtatt å skjerpe straffen mot tigging som forekommer ved gågater, buss-og t-banestasjoner, på offentlige transportmidler eller supermarkeder, skriver DR Nyheder.

Lovendringe betyr i praksis at politiet ikke lenger trenger å gi en advarsel til tiggere som overtreder forbudet, men kan uten videre dømmes til 14 dager ubentinget fengsel.

Om forbudet også vil gjelde tiggere som sitter stille i en gågate med en kopp foran seg er ennå uklart.

Loven vil ikke gjelde selgere av hjemløsavisen Hus Forbi, som er danskenes svar på Erlik Oslo.

Reagerte på dokumentar



Tiggedebatten herjer også i Norge, og det toppet seg etter NRK Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet».

I dokumentaren hadde NRK-teamet fulgt en gruppe rumenere i Bergen. De kunne blant annet dokumentere hvordan personene som var involvert i tigging i Bergen skrøt av store inntekter i Norge på sosiale medier. NRK viste også rumenske kvinner på gata i Bergen og bakmenn som fulgte med.

Rumenere i Bergen fikk i etterkant se NRK-dokumentaren «Lykkelandet» i Bergen. De reagerer sterkt på fremstillingen av tiggere i dokumentaren.

- Jeg tigger for å overleve, men nå er jeg redd for å bli utsatt for vold og trakassering, sier rumenske Calin Stela til NRK etter å ha sett dokumentaren.

Hun sier hun ikke har fått en eneste mynt i koppen sin av bergenserne etter at dokumentaren ble vist.

Oslo vil håndtere tiggerproblemene



Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.

I 2016 ryddet Bymiljøetaten totalt 166 ulovlige leire, og det er mye forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold forbundet med slike leire. Tiltakene skal bøte med dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.

– Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å bøte på de problemene som innbyggerne opplever, men den bakenforliggende årsaken, fattigdommen i Øst-Europa, rår ikke vi over. Men det er Oslo kommune som ender med å rydde opp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Bør vurdere meldeplikt

Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp. I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer et initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kan kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge.

Også krav om meldeplikt for tigging, slik flere andre byer allerede har, må vurderes, mener det rødgrønne byrådet.

Os kommune forbyr tigging. Saken vil bli vedtatt av kommunestyret i slutten av mai, ifølge Vårt Land.

– Politivedtektene blir endret. Det blir ganske enkelt forbudt å tigge i Os kommune, sier ordfører Marie E.L. Bruarøy (H) til Vårt Land.

Vedtas i slutten av mai



Avisen skriver at saken vil komme opp i formannskapet neste uke, og at kommunestyret vil vedta forbudet i slutten av mai.

Os-ordføreren forteller at politiet vil prioritere forbudet.

– Ja, politiet har allerede bortvist personer som drev særlig aggressiv tigging i Os. I kommunen er det ingen som trenger å tigge. De som tigger her, kommer fra Bergen. Ti-tolv stykker kommer daglig i en liten buss, så det hele er godt organisert, sier Bruarøy, som opplyser at Høyre har et solid flertall for innstrammingen.

Tirsdag fikk Høyre og Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i Sola kommune.

Forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005. I april 2014 fremmet Høyre/Frp-regjeringen et lovforslag som åpner for kommunale tiggeforbud.