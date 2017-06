Danmark svartelister flere hatpredikanter

ANNONSE

De to anklages for å spre hatpropaganda og nektes nå innreise i Danmark de kommende to årene.

Amerikaneren er 49 år gammel og ble født i en kristen familie i Brooklyn i New York. Senere konverterte han til islam, og i dag lever han i Storbritannia. Han har tidligere besøkt Danmark.

Den andre predikanten er 45 år gammel og bor i hjemlandet Pakistan. I 2010 ble han kjent da han under et besøk i Australia tok til orde for å drepe alle jøder på jorda.

– Rabiate

– Målet med hatpredikantlista er å beskytte Danmark mot rabiate forkynnere som undergraver våre grunnleggende demokratiske verdier, sier utdannings- og integrasjonsminister Inger Støjberg.

Seks andre predikanter er tidligere ført opp på lista over hatpredikanter, én av dem kristen og de øvrige fem muslimer.

Kritiske røster mener at listen over hatpredikanter er tilfeldig sammenrasket og mener at det fins langt flere som burde ha vært ført opp.

Besøkte Norge

Blant predikantene på den danske lista er amerikanske Kamal El-Mekki, som blant annet støtter dødsstraff for folk som konverterer fra islam. Han har også uttrykt støtte til den ytterliggående islamistgruppa IS og sier at han aksepterer slaveri.

Høsten 2015 ble El-Mekki invitert til å holde et foredrag på en videregående skole i Oslo av organisasjonen Norges Unge Muslimer. Etter medieomtale besluttet organisasjonen å avlyse foredraget.

Også den canadiske predikanten Bilal Philips, som besøkte Norge som gjest hos organisasjonen Islam Net i 2010, står på listen over personer som er uønsket i Danmark.

