Man kan ikke lenger stå barnebrud i Danmark. Torsdag fikk regjeringen gjennom et lovforslag om at det blir forbudt å gifte seg hvis man er under 18 år.

Regjeringspartiene, samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, stemte for lovforslaget. Det var 85 stemmer for og 21 stemmer mot forslaget, som nå altså setter en aldersgrense for giftermål.

Loven gjelder fra 1. februar i år.

I Norge kan den som er under 18 år ikke inngå ekteskap uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. I tillegg må man ha tillatelse fra Fylkesmannen. Er søkeren under 16 år kan Fylkesmannen ikke gi tillatelse, ifølge ekteskapsloven.